Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання 30 березня, яке скликають за вимогою 156 народних депутатів. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Воно відбудеться відразу після завершення ще одного позачергового пленарного засідання, скликаного відповідно до розпорядження голови Верховної Ради від 27 березня 2021 року.

Нардепи планують розглянути низку питань. Зокрема, вони заслухають очільника СБУ Івана Баканова, голову Нацполіції Ігоря Клименка, виконувача обов’язки директора ДБР Олексія Сухачова щодо протестів, які відбулись 20 березня під Офісом президента.

Також депутати розглянуть постанову Верховної Ради про засудження протестів на Банковій 20 березня.

Крім того, на порядку денному позачергового засідання 30 березня:

проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Олександра Скічка;

проект постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області;

проект постанови про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області.

Напередодні стало відомо, що 30 березня відбудеться два позачергові засідання Верховної Ради.

Під час одного з них депутати планують розглянути законопроекти про відновлення великої приватизації, легалізацію (амністію) капіталів, вдосконалення отримання Пакунку малюка.

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