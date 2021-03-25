На 30 марта запланировано два внеочередных заседания Верховной Рады.

Проведение первого инициировали более полуторы сотни народных избранников, второго – президент Украины.

Нардепы хотят рассмотреть проект постановления об осуждении событий у Офиса президента 20 марта и заслушать отчеты по этому поводу руководителей СБУ, Нацполиции и ГБР.

30 марта на повестку дня снова внесут вопрос о прекращении депутатских полномочий Игоря Колихаева и Александра Скичко. Первый избран главой Херсона на выборах осенью 2020 года, второй возглавил Черкасскую ОГА в январе 2021 года.

Также депутаты хотят назначить выборы мэра Харькова и Шегинивського сельского головы во Львовской области.

На инициированном главой государства заседании речь пойдет о восстановлении большой приватизации, легализации (амнистии) капиталов, новом порядке получения научных степеней.

На повестке дня будет также совершенствования получения Пакета малыша, усиление ответственности за нарушение порядка самоизоляции, а также противопожарной безопасности.

Кроме того, при условии согласия всех фракций народные избранники рассмотрят президентский законопроект о выплате 8 тыс. грн помощи ФОПам и наемным работаникам на время усиления карантина от государственной и местной властей.

Помощь ФОПам и наемным работникам

24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал выплату помощи ФОПам и наемным работникам, несут потери из-за введения карантина. Они должны получить по 8 тыс. грн, как это было во время зимнего локдауну.

Денежные выплаты будут введены по поручению президента Украины.

Источник: Павел Фролов