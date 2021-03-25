На 30 марта запланировано два внеочередных заседания Верховной Рады.
Проведение первого инициировали более полуторы сотни народных избранников, второго – президент Украины.
Нардепы хотят рассмотреть проект постановления об осуждении событий у Офиса президента 20 марта и заслушать отчеты по этому поводу руководителей СБУ, Нацполиции и ГБР.
30 марта на повестку дня снова внесут вопрос о прекращении депутатских полномочий Игоря Колихаева и Александра Скичко. Первый избран главой Херсона на выборах осенью 2020 года, второй возглавил Черкасскую ОГА в январе 2021 года.
Также депутаты хотят назначить выборы мэра Харькова и Шегинивського сельского головы во Львовской области.
На инициированном главой государства заседании речь пойдет о восстановлении большой приватизации, легализации (амнистии) капиталов, новом порядке получения научных степеней.
На повестке дня будет также совершенствования получения Пакета малыша, усиление ответственности за нарушение порядка самоизоляции, а также противопожарной безопасности.
Кроме того, при условии согласия всех фракций народные избранники рассмотрят президентский законопроект о выплате 8 тыс. грн помощи ФОПам и наемным работаникам на время усиления карантина от государственной и местной властей.
Помощь ФОПам и наемным работникам
24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал выплату помощи ФОПам и наемным работникам, несут потери из-за введения карантина. Они должны получить по 8 тыс. грн, как это было во время зимнего локдауну.
Денежные выплаты будут введены по поручению президента Украины.
Источник: Павел Фролов