Электронный больничный, который Минздрав хочет ввести в Украине уже в ближайшее время, смогут получить те пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения и имеют историю обращений к врачу.

Сначала он будет существовать параллельно с бумажной формой, сообщил заместитель главы Минздрава по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге.

Электронная система должна отражать, какой врач поставил пациенту диагноз, обращался ли этот человек ранее за помощью.

— Мы должны видеть, кто выписал, когда, какой диагноз, обращался ли пациент ранее к врачу, или он вчера появился в системе и врач просто по своему желанию выписывает эти листы. Для того, чтобы снизить все риски, нам было важно, чтобы это стало электронным, — рассказал Ярослав Кучер.

Как получить больничный

Больничный — это доказательство временной нетрудоспособности, которое предоставляется работодателю, чтобы получить компенсацию за дни болезни.

О том, как правильно оформить больничный, Факты ICTV рассказали в пошаговой инструкции.