Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но необходимо оценить риски и просчитать силы и возможности государства.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

— ВСУ сегодня готовятся к различным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры. Потому что иначе нельзя. Если вы спросите, то мы сегодня готовы (к наступлению, — Ред.), — заявил он.

В то же время, Хомчак отметил, что наступление на Донбассе не зависит от указа президента, ведь надо оценить все последствия и риски этих действий.

— Сегодня не в указе проблема. У президента проблем дать команду нет. Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, возможности государства. Донецк — это многомиллионный город, если пойдем в наступление, то есть риски, что погибнет много гражданского населения. Надо оценить риски, кто против нас пойдет, — добавил главнокомандующий ВСУ.

Также Хомчак напомнил, что в 2014 году наступлению украинских сил помешала Россия, завела на Донбасс свою армию.

В декабря 2020 года Хомчак заявил, что войну на Донбассе невозможно прекратить сугубо военным путем.

Он объяснил, если начать активные боевые действия, то Украину могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права. Кроме того, будет много жертв среди гражданского населения и серьезные потери среди военных.