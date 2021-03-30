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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Треба оцінити всі ризики: Хомчак заявив, що Україна готова до наступу на Донбасі

Україна готова піти у наступ на Донбасі, але необхідно оцінити ризики та прорахувати сили і спроможності держави.

Руслан Хомчак

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

— ЗСУ сьогодні готуються до різних варіантів і, звичайно, ми готуємося до наступу. Ми створюємо навчальні бази, нам допомагають партнери. Тому що інакше не можна. Якщо ви запитаєте, ми сьогодні готові (до наступу, — Ред.), – заявив він.

Водночас, Хомчак зазначив, що наступ на Донбасі не залежить від указу президента, адже треба оцінити всі наслідки та ризики цих дій.

— Сьогодні не у наказі проблема. У президента проблем дати команду немає. Просто треба прораховувати наслідки, сили, резерви, спроможності держави. Донецьк – це багатомільйонне місто, якшо підемо в наступ, то є ризики, що загине багато цивільного населення. Треба оцінити ризики, хто проти нас піде, – додав головнокомандувач ЗСУ.

Також Хомчак нагадав, що у 2014 році наступу українських сил завадила Росія, яка завела на Донбас свою армію.

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У грудні 2020 року Хомчак заявив, що війну на Донбасі неможливо припинити суто військовим шляхом.

Він пояснив, якщо почати активні бойові дії, то Україну можуть звинуватити у порушенні міжнародного гуманітарного права. Крім того, буде чимало жертв серед цивільного населення і серйозні втрати серед військових.

Джерело: Гордон

Фото: УНІАН

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