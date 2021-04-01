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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Потратили больше, чем заработали: сбережения украинцев уменьшились на 17 млрд грн

За 2020 год украинцы потратили 17 млрд грн своих сбережений. Поэтому размер расходов превысил доходы.

заощадження гроші

Так, согласно информации Госстата, доходы населения в 2020 году составили 3972,4 млрд грн, а расходы — 3989,4
млрд грн.

Основную часть доходов украинцев составила зарплата — 45,9% (1,823 млн грн). На втором месте была прибыль и смешанный доход — еще 709 691 грн. Также значительная часть приходилась на доход от собственности (103 356 грн) и соцпомощь — 33,6% (652 126 грн).

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В то же время больше всего в 2020 году украинцы тратили на приобретение товаров и услуг (3 535 377 грн), оплату дохода от собственности (45 678 грн) и текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты (408 390 грн).

На что тратят деньги украинцы

По данным Госстата, больше всего украинцы тратили на продукты питания и безалкогольные напитки — 41,0%. На жилье, воду, электроэнергию и газ расходы составляют 14,1%.

После этого идут денежные затраты на транспорт — 8,6%, алкоголь, табачные изделия и наркотики — 7,6%.

Источник: Госстат

Фото: УНИАН

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