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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Витратили більше, ніж заробили: заощадження українців зменшилися на 17 млрд грн

За 2020 рік українці витратили 17 млрд грн своїх заощаджень. Тому розмір витрат перевищив доходи.

заощадження гроші

Так, згідно з інформацією Держстату, доходи населення у 2020 році становили 3972,4 млрд грн, а витрати – 3989,4
млрд грн.

Основну частину доходів українців становила зарплата – 45,9% (1,823 млн грн). На другому місці були прибуток і змішаний дохід – ще 709 691 грн. Також значна частина припадала на дохід від власності (103 356 грн) і соцдопомогу – 33,6% (652,126 грн).

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Водночас найбільше у 2020 році українці витрачали на придбання товарів та послуг (3 535 377 грн), оплату доходу від власності (45 678 грн)  і поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти (408 390 грн).

На що витрачають гроші українці

За даними Держстату, найбільше українці витрачали на продукти харчування та безалкогольні напої – 41,0%. На житло, воду, електроенергію та газ витрати становлять 14,1%.

Після цього йдуть грошові витрати на транспорт – 8,6%, алкоголь, тютюнові вироби та наркотики – 7,6%.

Джерело: Держстат

Фото: УНІАН

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