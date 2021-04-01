Витратили більше, ніж заробили: заощадження українців зменшилися на 17 млрд грн

За 2020 рік українці витратили 17 млрд грн своїх заощаджень. Тому розмір витрат перевищив доходи.

Так, згідно з інформацією Держстату, доходи населення у 2020 році становили 3972,4 млрд грн, а витрати – 3989,4

млрд грн.

Основну частину доходів українців становила зарплата – 45,9% (1,823 млн грн). На другому місці були прибуток і змішаний дохід – ще 709 691 грн. Також значна частина припадала на дохід від власності (103 356 грн) і соцдопомогу – 33,6% (652,126 грн).

Водночас найбільше у 2020 році українці витрачали на придбання товарів та послуг (3 535 377 грн), оплату доходу від власності (45 678 грн) і поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти (408 390 грн).

На що витрачають гроші українці

За даними Держстату, найбільше українці витрачали на продукти харчування та безалкогольні напої – 41,0%. На житло, воду, електроенергію та газ витрати становлять 14,1%.

Після цього йдуть грошові витрати на транспорт – 8,6%, алкоголь, тютюнові вироби та наркотики – 7,6%.

Джерело: Держстат