На государственной границе нет значительного количества российской авиации, заявили в Госпогранслужбе. Хотя накануне в сети обнародовали видео и говорили, что Россия возле границы с Украиной подняла в небо военную технику.

В то же время в Госпогранслужбе Украины заявили, что не исключают, что видео, на котором видно российские вертолеты, могли сделать на определенной удаленности от государственной границы.

— На линии государственной границы не наблюдали движение значительного количества авиации Российской Федерации. Где было сделано видео, мне пока не известно. Однако мы не исключаем, что это могло быть где-то на определенной удаленности от государственной границы, — отметил помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Накануне в сети начали распространять видео, на которых якобы российские военные вертолеты заметили неподалеку от российско-украинской границы. Записи публиковали российские Telegram-каналы и отмечали, что авиацию РФ заметили в районе Ростовской области.

В то же время на днях Главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину. В частности, разведка отметила, что не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.