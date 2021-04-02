На державному кордоні немає значної кількості російської авіації, заявили у Держприкордонслужбі. Хоча раніше у мережі оприлюднювали відео і говорили, що Росія біля кордону з Україною підняла в небо військову техніку.

Водночас у Держприкордонслужбі України заявили, що не виключають, що відео, на якому було видно російські гелікоптери, могли зробити на певній віддаленості від державного кордону.

– На лінії державного кордону не спостерігали рух значної кількості авіації Російської Федерації. Де було зроблено відео, мені наразі не відомо. Однак ми не виключаємо, що це могло бути десь на певній віддаленості від державного кордону, – зазначив помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Напередодні у мережі почали поширювати відео, на яких начебто російські військові гелікоптери помітили неподалік від українсько-російського кордону. Записи публікували російські Telegram-канали і зазначали, що авіацію РФ помітили в районі Ростовської області.

Водночас днями головне управління розвідки Міноборони повідомило про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну. Зокрема, розвідка наголосила, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.