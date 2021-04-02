PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

На держкордоні не фіксують руху значної кількості авіації РФ – ДПСУ

На державному кордоні немає значної кількості російської авіації, заявили у Держприкордонслужбі. Хоча раніше у мережі оприлюднювали відео і говорили, що Росія біля кордону з Україною підняла в небо військову техніку.

літак росія

Водночас у Держприкордонслужбі України заявили, що не виключають, що відео, на якому було видно російські гелікоптери, могли зробити на певній віддаленості від державного кордону.

– На лінії державного кордону не спостерігали рух значної кількості авіації Російської Федерації. Де було зроблено відео, мені наразі не відомо. Однак ми не виключаємо, що це могло бути десь на певній віддаленості від державного кордону, – зазначив помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Читайте
Активізація російських військ поблизу України: посли НАТО провели зустріч

Напередодні у мережі почали поширювати відео, на яких начебто російські військові гелікоптери помітили неподалік від українсько-російського кордону. Записи публікували російські Telegram-канали і зазначали, що авіацію РФ помітили в районі Ростовської області.

Водночас днями головне управління розвідки Міноборони повідомило про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну. Зокрема, розвідка наголосила, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Джерело: УНН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка