Украинская армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает позиции Украины для урегулирования мира на Донбассе дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.

По словам главы государства, сохранение режима полного прекращения огня — залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах.

— Еще раз подчеркиваю, что наша армия способна дать отпор любому. И это усиливает наши позиции для урегулирования мира дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей, — заявил он.

В то же время Зеленский отметил, что Украину поддерживает ряд международных партнеров, в частности Европы и США по урегулированию ситуации на Донбассе.

И одним из подтверждений этого глава государства назвал сегодняшний разговор с президентом США Джо Байденом, который заверил, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России.

Кроме того, во время заседания СНБО ввели персональные санкции в отношении топ-десяти украинских контрабандистов и представили Центр противодействия дезинформации, который уже начал работать.

Война на Донбассе

В конце марта появилась информация о скоплении российских войск возле границы Украины.

Западные партнеры, в частности НАТО раскритиковали страну-агрессора за дестабилизирующие действия.

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