Українська армія здатна дати відсіч кому завгодно. І це посилює позиції України для врегулювання миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

За словами глави держави, збереження режиму повного припинення вогню – запорука продовження важких, але дуже необхідних переговорів в Мінському і Нормандському форматах.

– Вкотре наголошую, що наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це підсилює наші позиції для врегулювання миру дипломатичним шляхом. Саме дипломатичним, який вибрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій і повернення наших людей, – заявив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україну підтримує низка міжнародних партнерів, зокрема Європи та США щодо врегулявання ситуації на Донбасі.

І одним із підтверджень цього глава держави назвав сьогоднішню розмову з президентом США Джо Байденом, який заявив, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.

Окрім того, під час засідання РНБО запровадили персональні санкції щодо топ-десяти українських контрабандистів та презентували Центр протидії дезінформації, який вже почав працювати.

Війна на Донбасі

Наприкінці березня з’явилася інформація про стягування російських військ біля кордону України.

Західні партнери, зокрема НАТО розкритикували країну-агресора за дестабілізаційні дії.

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