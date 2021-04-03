ГБР открыло уголовное производство о госизмене Медведчука и Козака — нардеп

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о совершении членами партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком государственной измены.

Об этом написал народный депутат от ЕС Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

— ГБР открыло уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака. Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), — написал Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, его заявление касается высказываний Медведчука во время интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT и действий, совершенными его однопартийцем Козаком.

Медведчук допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену, добавил народный депутат.

Расследование СБУ

СБУ расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации Украинский Выбор и пророссийского депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщили ее представители.

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Источник: Гончаренко