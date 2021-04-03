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Людмила Грубник |

ДБР відкрило кримінальне провадження про держзраду Медведчука і Козака – нардеп

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про вчинення членами партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком державної зради.

ДБР

Про це написав народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

– ДБР відкрило кримінальне провадження про державну зраду Медведчука та Козака. Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), – написав Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, його заява стосується висловлювань Медведчука під час інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT і дій, вчинених його однопартійцем Козаком.

Медведчук сказав низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду, додав народний депутат.

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Джерело: Гончаренко

Фото: УНІАН

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