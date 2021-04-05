PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Найближчі 10 днів будуть напруженими, але без локдауну – Степанов

Високий рівень захворюваності на Covid-19 в Україні спостерігатиметься в найближчі 10 днів, а після 15 квітня можна сподіватися на стабілізацію.

Максим Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, це станеться лише за умови суворого дотримання карантинних правил.

Він також зазначив, що після 15 числа теж не можна розслаблятися, тому що попереду великодні і травневі свята.

Водночас Степанов зараз виключає ймовірність запровадження загальнонаціонального локдауну.

Читайте
У локдаун фіксуємо порушення навіть найхитріших підприємців – голова Нацполіції

– Ми не бачимо необхідності у запровадженні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону в залежності від епідситуації там, – додав міністр.

На сьогодні, 5 квітня, у червоній карантинній зоні перебуває Київ та ще 10 областей.

На межі червоної – Хмельницька область. У жовтій зоні нині лише Херсонська область, всі інші – у помаранчевій.

Джерело: Обозреватель

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка