Високий рівень захворюваності на Covid-19 в Україні спостерігатиметься в найближчі 10 днів, а після 15 квітня можна сподіватися на стабілізацію.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, це станеться лише за умови суворого дотримання карантинних правил.

Він також зазначив, що після 15 числа теж не можна розслаблятися, тому що попереду великодні і травневі свята.

Водночас Степанов зараз виключає ймовірність запровадження загальнонаціонального локдауну.

– Ми не бачимо необхідності у запровадженні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону в залежності від епідситуації там, – додав міністр.

На сьогодні, 5 квітня, у червоній карантинній зоні перебуває Київ та ще 10 областей.

На межі червоної – Хмельницька область. У жовтій зоні нині лише Херсонська область, всі інші – у помаранчевій.