На заседании 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №87 на довыборах в Раду, состоявшихся 28 марта.

Глава ЦИК Олег Диденко сказал, что эти выборы были очень непростыми, но они состоялись.

По его словам, было много сигналов о нарушениях, среди которых — исчезновение избирательных бюллетеней.

— ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу, — добавил Диденко.

На довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области победил представитель Слуги народа Василий Вирастюк. У него 31,25% голосов.

Самовыдвиженец Александр Шевченко и представитель Свободы Руслан Кошулинский набрали 29,69% и 28,86% соответственно.