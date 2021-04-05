Карантин у Києві в квітні 2021: як столиця дотримується обмежень

З 5 квітня у Києві почав діяти посилений карантин. Одне з його обмежень передбачає, що у громадський транспорт тепер пускають тільки пасажирів, які мають спецперепустки.

Через нові обмеження у столиці утворився транспортний колапс: на дорогах зранку були затори, а ціни на таксі зросли до захмарних. Що відбувається у Києві у перший день локдауну – читайте на Фактах ICTV.

Затори на дорогах

У перший день посиленого карантину затори у Києві становлять 5 балів, вранці були 8. Зокрема, найбільш завантаженими були проспекти Перемоги (район метро Житомирська, Святошин, Нивки, Шулявська) і Академіка Глушкова (метро Теремки, Іподром).

Також складно було проїхати проспектом Миколи Бажана, зокрема, в районі метро Вирлиця, Харківська, Позняки, Осокорки, а також проспектами Соборності і Броварським в районі метро Лісова, Чернігівська, Дарниця.

Ситуація на зупинках і в метро

У метро Києва пасажирів пускають тільки за спецперепустками. На вході їх перевіряють поліцейські і чергові по станції. Очевидці також публікували відео, на яких видно, що метро перевозить мінімальну кількість пажирів, вагони напівпорожні.

На зупинках громадського транспорту також чергують мобільні групи поліцейських, які контролюють, щоб автобуси, тролейбуси, маршрутки, трамваї не були переповнені.

Хоча кияни повідомляють, що не у всіх районах столиці водії маршруток ретельно перевіряють спецперепустки. Так, на Позняках проїхати і без них.

Хоча столична влада вже відреагувала на такі повідомлення і заявила, що ситуацію виправлять органи контролю.

Загалом департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже 437 тис. спеціальних перепусток. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, через велику кількість заявок додатково додрукували ще 100 тис.

5 квітня повинні видати ще 63 тис. перепусток. Передусім їх отримають медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові. Також він додав, що 5 квітня на маршрути вийшли понад 1 130 одиниць транспорту.

Тим часом поліція перевіряє не тільки громадський транспорт, а й патрулює лісопаркові зони та інші громадські місця, де можливе скупчення людей.



















Захмарні ціни на таксі, затори і напівпорожнє метро: як Київ дотримується карантину / 5 фотографий

Як отримати перепустку на транспорт

Для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на ім’я директора департаменту транспортної інфраструктури (вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, другий поверх, тел.: 044-366-63-36, e-mail:dti@kmda.gov.ua).

У листі потрібно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства – адреси та району Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

Для того, щоб не натрапити на шахраїв, після отримання спецперепустки її краще перевірити. У документі повинні бути:

назва підприємства (установи), організації;

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті;

мокра печатка підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи;

термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті – до 16 квітня 2021 року.

Захмарні ціни на таксі

Через таку ситуацію з транспортом таксі Києві у ранкову годину пік різко підвищили ціни, які зросли втричі. Так, на далекі відстані містом, наприклад, з Оболоні у бік Позняків, вартість поїздки доходила і до 630 грн.

А на маршрутах, вартість яких зазвичай становила 75-90 грн, ціни зросли від 280 до 380 грн.

Водночас сервіс Uber Shuttle в Києві з 5 квітня взагалі призупинив роботу на час локдауну. Але користувачам, які мали активний пакет Shuttle, автоматично продовжать термін його дії.

Як українці реагують на обмеження

У мережі локдаун у Києві став приводом не тільки для обурень, а й для жартів. Переважно користувачі жартують про те, що час змінити професію на кілька тижнів і стати водієм таксі.

Також люди обурюються, коли бачать фото майже порожніх салонів маршруток і вагонів метро. Адже доїхати на роботу на таксі за такими цінами не кожному по кишені. Та й не усі можуть отримати спецперепустки, щоб скористатися громадським транспортом.



















Захмарні ціни на таксі, затори і напівпорожнє метро: як Київ дотримується карантину / 5 фотографий

Статистика захворюваності у Києві

Тим часом після вихідних кількість хворих на коронавірус у столиці зменшилась. Станом на 5 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 458 осіб. З початку пандемії в столиці було зареєстровано 167 668 випадків коронавірусу.

За добу госпіталізували 61 хворого. Ще 409 пацієнтів потрапили до лікарень з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Крім того, за добу тут зробили лише 130 щеплень від коронавірусу, від початку вакцинальної кампанії – 23 629.

Чи продовжать карантин у Києві після 16 квітня

Рішення про продовження посиленого карантину у Києві після 16 квітня ухвалюватимуть наступного тижня.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зараз місцева влада слідкує за динамікою поширення коронавірусу у столиці, рівнем госпіталізації та рівнем зайнятих ліжок з киснем.