Харьков с 10 апреля усиливает карантин, так как область находится в шаге от красной зоны.

С субботы 10 апреля, все заведения общественного питания, бары, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения, культурные учреждения, в частности кинотеатры, будут работать до 20.00.

Также будет усилен контроль за соблюдением ограничений на продовольственных и непродовольственных рынках.

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Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов и добавил, что хочет уберечь харьковчан от жесткого локдауна, который действует в Киеве и других областях красной зоны.

Терехов подчеркнул, что общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, работать будут также детсады и начальная школа.

Общенациональный локдаун

Несмотря на то, что в Украине фиксируется отрицательная динамика заболеваемости, вводить общенациональный локдаун пока не будут.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 7 апреля.

По мнению министра, адаптивный карантин в Украине работает, то вводить тотальный локдаун пока нет необходимости.

Источник: Игорь Терехов