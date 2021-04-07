Адаптивний карантин в Україні працює, тому запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що у деяких регіонах після запровадження червоного рівня епіднебезпеки та відповідальної роботи органів місцевої влади вже спостерігається стабілізація ситуації з поширення коронавірусу.

– Зокрема, фіксується зменшення кількості хворих та зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка зберігатиметься, то можливе повернення цих регіонів до помаранчевої зони. Це демонструє, що адаптивний карантин працює запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби, – сказав прем’єр.

Адаптивний карантин в Україні

Наразі в Україні діє адаптивний карантин, згідно з яким країну ділять на зони епіднебезпеки: червону, помарачеву і жовту.

Станом на 7 квітня до червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У жовтій зоні тільки Херсонська область, решта – у помаранчевій.