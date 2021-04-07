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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Харків посилює карантин з 10 квітня – список обмежень

Харків з 10 квітня посилює карантин, адже область знаходиться за крок до червоної зони.

Коронавірус, карантин

Від суботи 10 квітня, усі заклади громадського харчування, бари, непродовольчі магазини, салони краси, спортивні установи, культурні заклади, зокрема кінотеатри, працюватимуть до 20.00.

Також буде посилено контроль за дотриманням обмежень на продовольчих і непродовольчих ринках.

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Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов і додав, що хоче вберегти харків’ян від жорсткого локдауну, який діє у Києві та інших областях червоної зони.

Терехов підкреслив, що громадський транспорт продовжуватиме роботу у звичному режимі, працюватимуть також дитсадки та початкова школа.

Загальнонаціональний локдаун

Не зважаючи на те, що в Україні фіксується негативна динаміка захворюваності, вводити загальнонаціональний локдаун поки не будуть.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 7 квітня.

На думку міністра, адаптивний карантин в Україні працює, то запроваджувати тотальний локдаун наразі немає потреби.

Джерело: Ігор Терехов

Фото: Depositphotos

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