Народний депутат України та голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів, якими можуть бути паспорти вакцинації проти коронавірусу.

На думку Радуцького, поки зарано говорити про введення такого документу. За його словами, у світі лише близько 0,88% населення отримали щеплення проти Covid-19.

Політик зазначив, що якщо кожна держава вводитиме власний паспорт вакцинації, то на визнання такого документу на міжнародному рівні може знадобитися багато часу. Водночас депутат запевняє, що Україна чітко дотримується міжнародних санітарних норм.

За його словами, згодом можуть видавати документ про імунізацію за прикладом “жовтого бланку”, який застосовували для подорожей до країн, у яких була поширена жовта лихоманка.

Водночас Радуцький припускає, що паспорт вакцинації проти коронавірусу може існувати у форматі електронного документа.

Паспорт вакцинації в Іспанії

В Іспанії паспорти вакцинації проти коронавірусу у цифровому форматі можуть запровадити вже в травні. Планується, що такий документ запровадять щонайбільше у червні.

В уряду Іспанії вважають, що запровадження Covid-паспортів сприятиме розвитку туристичної індустрії. Поки громадянам радять уникати поїздок, зазначивши, що нині не найкращий час для подорожей.