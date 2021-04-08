8 апреля президент Владимир Зеленский поехал на Донбасс из-за обострения ситуации на фронте.

В последнее время российские наемники систематически нарушают режим всеобъемлющего прекращения огня, из-за вражеских обстрелов Украина ежедневно теряет бойцов, поэтому глава государства посетит передовые позиции.

Владимир Зеленский едет на Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.

Только за утро 8 апреля оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный.

В целом за минувшие сутки в зоне ООС зафиксировано семь обстрелов со стороны российских наемников. Ранен один военный из состава Объединенных сил.

А мониторинговая миссия ОБСЕ в течение трех дней зафиксировала почти 1,6 тыс. нарушений режима тишины на Донбассе, преимущественно в Донецкой области — 1 424.

Вечером 7 апреля на экстренной внеочередной встрече Трехсторонней контактной группы, которую инициировала Украина, стороны подтвердили готовность соблюдения режима прекращения огня.