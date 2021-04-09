Оккупанты начали дооборудовать старые и обустраивать новые оборонительные позиции вблизи Донецкого аэропорта и в сторону линии разграничения рядом с Широкино.

Украинская сторона сообщила о фактах грубых нарушений представителям миссии ОБСЕ.

Беспилотник дальнего радиуса действия миссии зафиксировал вооружение боевиков на временно неподконтрольной территории с нарушением линий отвода.

14 танков Т-72 находились на полигоне в районе населенного пункта Бойкивское, немного восточнее Донецка.

18 танков, шесть прицепных гаубиц Д-30А Лягушка и три самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика были за пределами выделенных мест хранения вооружения на полигоне близ Покровки.

В штабе ООС отмечают: вооруженные формирования РФ продолжают военные учения для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Кроме того, боевики препятствуют работе миссии ОБСЕ. Так, член вооруженных формирований без всяких объяснений приказал патрулю миссии покинуть район железнодорожной станции Красная Могила вблизи Вознесеновки (временно оккупированная территория Луганской области, – Ред.).

Также оккупанты перестали скрывать факт препятствования работе беспилотников ОБСЕ.

Российские наемники, имея возможность подавления аппаратуры беспилотных аппаратов на расстоянии 50 км, мешают работе аппаратов миссии как над временно оккупированной, так и над подконтрольной Украине территорией.

Беспилотник ОБСЕ глушили над Степановкой, Шумами, Мироновкой, Ясным, Докучаевском, Первомайским, Бердичами и Новониколаевкой (неподконтрольна территория).

Зеленский поехал на Донбасс

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский поехал на Донбасс из-за обострения ситуации на фронте.

Целью рабочей поездки верховного главнокомандующего было общение с военными для поддержки их боевого духа.

Глава государства посетил позиции украинских военных на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.