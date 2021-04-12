Служба безпеки України викрила на корупційній схемі АТ Сумиобленерго. Керівництво компанії незаконно вивело з активів 80 млн грн.

Адміністрація Сумиобленерго повинна була провести ремонтні роботи енергетичної системи регіону. Для цього підготували всю необхідну документацію.

Виявилося, що насправді було проведено лише 40% запланованих робіт. Однак кошти за їх виконання у повному обсязі перерахували на рахунки пов’язаних структур.

Таким чином співробітники АТ Сумиобленерго “вивели у тінь” 80 млн грн. Крім того, у 2017-2020 роках вищий менеджмент компанії вивів з активів 195 млн грн за допомогою корупційної схеми з купівлі-продажу “сміттєвих” цінних паперів.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до злочину.

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