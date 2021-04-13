С 1 сентября 2021 года в школьном питании уменьшится количество сахара и хлеба и увеличится количество фруктов, мяса и молока.

Так, сахара станет меньше в 2-2,5 раза (до 7,5 г на один прием пищи). Вдвое сократится количество хлеба (30-50 г вместо 60-80 г на один прием пищи).

Фруктов будет до 100 г на один прием пищи. Количество мяса увеличится до двух порций мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая в зависимости от возраста детей.

По новым нормам школьники будут получать одну порцию молока или молочных продуктов ежедневно – 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, 125 г творога, 75 г сыра мягкого, 15 г сыра твердого, 25 г сметаны на выбор.

Также детей будут информировать о пищевых элементах в составе блюд, которые могут вызвать ухудшение состояния здоровья или аллергическую реакцию.

Так, детям, которые в соответствии с медицинской справкой имеют аллергию на молоко и молочные продукты, будут предлагать растительные напитки.

Школьники с подтвержденным диагнозом целиакия (непереносимость глютена) будут употреблять продукты и блюда, не содержащие глютена и его следов.

В учреждениях общего среднего образования для учащихся всех классов независимо от учебной смены будет не менее единоразового горячее питания.

По заявлению одного из родителей или других законных представителей ученикам могут предоставлять горячие обеды.

Новые нормы питания

24 марта на заседании Кабмина принято постановление о новых нормах питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха.

В частности, в документе расписана калорийность завтрака, обеда и ужина по возрастным группам. В случае потребления только завтрака она должна составлять 25-30% от суточной потребности, для обеда соответствующая доля увеличивается до 35%.

Кроме того, указано, сколько должно быть белков, жиров и углеводов в блюдах.