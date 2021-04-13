Нові норми харчування в школах – як годуватимуть дітей

Із 1 вересня 2021 року в шкільному харчуванні зменшиться кількість цукру та хліба й збільшиться кількість фруктів, м’яса та молока.

Так, цукру стане менше в 2-2,5 рази (до 7,5 г на один прийом їжі). Удвічі скоротиться кількість хліба (30-50 г замість 60-80 г на один прийом їжі).

Фруктів буде до 100 г на один прийом їжі. Кількість м’яса збільшиться до двох порцій м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна залежно від віку дітей.

За новими нормами школярі отримуватимуть одну порцію молока чи молочних продуктів щодня – 200 мл молока або 125 мл йогурту чи кефіру, 125 г сиру кисломолочного, 75 г сиру м’якого, 15 г сиру твердого, 25 г сметани на вибір.

Також дітей інформуватимуть про харчові елементи в складі страв, які можуть викликати погіршення стану здоров’я або алергічну реакцію.

Так, дітям, які відповідно до медичної довідки мають алергію на молоко та молочні продукти, пропонуватимуть рослинні напої.

Школярі з підтвердженим діагнозом целіакія (непереносимість глютену) споживатимуть продукти та страви, що не містять глютену та його слідів.

У закладах загальної середньої освіти для учнів усіх класів незалежно від навчальної зміни матимуть щонайменше одноразове гаряче харчування.

За заявою одного з батьків або інших законних представників учням можуть надавати гарячі обіди.

Нові норми харчування

24 березня на засіданні Кабміну ухвалено постанову про нові норми харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Зокрема, у документі розписана калорійність сніданку, обіду та вечері за віковими групами. У разі споживання лише сніданку вона має становити 25-30% від добової потреби, для обіду відповідна частка збільшується до 35%.

Окрім того, вказано, скільки має бути білків, жирів та вуглеводів у стравах.