Верховная Рада отсрочила трансформацию школ-интернатов в Украине еще на год.

За документ №5138-1 проголосовали 276 народных депутатов.

Согласно изменениям, предлагается отсрочить трансформацию санаторных школ на год — до июля 2022-ого.

Также парламентарии предлагают обязать учредителей согласовать в Министерстве образования и науки проекты решений о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ.

Речь идет также и об учебно-реабилитационных центрах.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

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Заседание Рады 13 апреля

Во время заседания 13 апреля Верховная Рада приняла закон об отдельных вопросах завершения учебного года 2020/2021.

Он предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации и выбор учеником вида оценивания его знаний.

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