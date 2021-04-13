PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Рада отстрочила трансформацию санаторных школ до 2022 года

Верховная Рада отсрочила трансформацию школ-интернатов в Украине еще на год.

верховна рада

За документ №5138-1 проголосовали 276 народных депутатов.

Согласно изменениям, предлагается отсрочить трансформацию санаторных школ на год — до июля 2022-ого.

Также парламентарии предлагают обязать учредителей согласовать в Министерстве образования и науки проекты решений о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ.

Речь идет также и об учебно-реабилитационных центрах.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Читайте
Рада отклонила закон о штрафах за нарушение карантина и изоляции

Заседание Рады 13 апреля

Во время заседания 13 апреля Верховная Рада приняла закон об отдельных вопросах завершения учебного года 2020/2021.

Он предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации и выбор учеником вида оценивания его знаний.

Подробнее об изменениях в образовательной сфере Украины читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка