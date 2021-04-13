Верховная Рада отсрочила трансформацию школ-интернатов в Украине еще на год.
За документ №5138-1 проголосовали 276 народных депутатов.
Согласно изменениям, предлагается отсрочить трансформацию санаторных школ на год — до июля 2022-ого.
Также парламентарии предлагают обязать учредителей согласовать в Министерстве образования и науки проекты решений о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ.
Речь идет также и об учебно-реабилитационных центрах.
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
Заседание Рады 13 апреля
Во время заседания 13 апреля Верховная Рада приняла закон об отдельных вопросах завершения учебного года 2020/2021.
Он предусматривает освобождение учащихся от государственной итоговой аттестации и выбор учеником вида оценивания его знаний.
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