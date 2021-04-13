Верховна Рада відтермінувала трансформацію шкіл-інтернатів в Україні ще на рік.

За документ №5138-1 проголосувало 276 народних депутатів.

Згідно зі змінами, пропонується відтермінувати трансформацію санаторних шкіл на рік – до липня 2022-ого.

Також парламентарі пропонують зобов’язати засновників погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішень про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл.

Йдеться також і про навчально-реабілітаційні центри.

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

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Засідання Ради 13 квітня

Під час засідання 13 квітня Верховна Рада ухвалила закон про окремі питання завершення навчального року 2020/2021.

Він передбачає звільнення учнів від державної підсумкової атестації та вибір учнем виду оцінювання його знань.

Детальніше про зміни в освітній сфері України читайте в матеріалах на сайті Факти ICTV.