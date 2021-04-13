Украине нужно быть готовой к любым действиям России, в том числе и к полномасштабной агрессии. Однако когда именно РФ начнет агрессивную деятельность — неизвестно.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

— Я слышал слова Зеленского, что Украина готова к отражению агрессии. Дело в том, что он говорил, что она не только сегодня готова, а уже последние семь лет, просто разный уровень готовности, — заявил он.

По словам Кравчука, сложно сказать, когда именно Россия начнет реализовывать свою агрессивную риторику.

Он добавил, что эта риторика уже вышла за рамки СМИ на уровень министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на уровень пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, то есть на уровень государства.

Кравчук отметил, что нельзя сказать, что война начнется завтра. И при такой риторике, скоплениях войск и обострении на Донбассе, нельзя исключать ни один сценарий действий России.

Активизация российских войск вблизи Украины

31 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вдоль госграницы Украины.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил России.

Также оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

В то же время по данным украинского МИД, российская сторона отрицает ведение такой деятельности. А ряд западных стран выразили свою поддержку Украине.

Источник: Радіо Свобода