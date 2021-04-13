Україні варто бути готовою до будь-яких дій Росії, зокрема і до повномасштабної агресії. Однак коли саме РФ почне агресивну діяльність – невідомо.

Таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

– Я чув слова Зеленського, що Україна готова до відбиття агресії. Справа в тому, що він говорив, що вона не тільки сьогодні готова, а вже останні сім років, просто різний рівень готовності, – заявив він.

За словами Кравчука, складно сказати, коли саме Росія почне реалізовувати свою агресивну риторику.

Він додав, що ця риторика вже вийшла за рамки ЗМІ на рівень міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, на рівень прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, тобто на рівень держави.

Кравчук зазначив, що не можна сказати, що війна почнеться завтра. Та з такої риторики, скупчення військ і загострення на Донбасі, не можна виключати жоден сценарій дій Росії.

Активізація російських військ поблизу України

31 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська вздовж держкордону України.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил Росії.

Також окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії в населених пунктах на окупованій території України.

Водночас за даними українського МЗС, російська сторона заперечує ведення такої діяльності. А низка західних країн висловили свою підтримку Україні.

Джерело: Радіо Свобода