PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Украина не планирует возвращать оккупированные территории военным путем — Данилов

У Украины пока нет в планах возвращать оккупированные территории военным путем, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Олексій Данилов

На встрече с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС Данилов подчеркнул, что Украина стремится решить вопрос политико-дипломатическим путем.

— У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем.

Все остальное — это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе, — рассказал секретарь СНБО.

Обострение на Донбассе

В связи со стягиванием российских войск под украинскую границу, НАТО призвало РФ немедленно прекратить провокации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции подчеркнул, что альянс отслеживает все, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.

Источник: СНБО

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка