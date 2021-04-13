У Украины пока нет в планах возвращать оккупированные территории военным путем, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

На встрече с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС Данилов подчеркнул, что Украина стремится решить вопрос политико-дипломатическим путем.

— У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное — это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе, — рассказал секретарь СНБО.

Обострение на Донбассе

В связи со стягиванием российских войск под украинскую границу, НАТО призвало РФ немедленно прекратить провокации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции подчеркнул, что альянс отслеживает все, что происходит на линии соприкосновения в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.