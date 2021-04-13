PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Україна не планує повертати окуповані території військовим шляхом – Данілов

В України наразі немає в планах повертати окуповані території військовим шляхом, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Олексій Данилов

На зустрічі із керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС Данілов підкреслив, що Україна прагне розв’язати питання політико-дипломатичним шляхом.

– В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом.

Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі, – розповів секретар РНБО.

Загострення на Донбасі

У зв’язку зі стягненням російських військ під український кордон, НАТО закликало РФ негайно припинити провокації.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції підкреслив, що альянс відстежує все, що відбувається на лінії зіткнення в районі проведення ООС на Донбасі, а також на ділянках російсько-українського кордону.

Джерело: РНБО

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка