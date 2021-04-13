В України наразі немає в планах повертати окуповані території військовим шляхом, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

На зустрічі із керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС Данілов підкреслив, що Україна прагне розв’язати питання політико-дипломатичним шляхом.

– В України на сьогоднішній день немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом. Все інше – це суто інформаційна війна РФ, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі, – розповів секретар РНБО.

Загострення на Донбасі

У зв’язку зі стягненням російських військ під український кордон, НАТО закликало РФ негайно припинити провокації.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції підкреслив, що альянс відстежує все, що відбувається на лінії зіткнення в районі проведення ООС на Донбасі, а також на ділянках російсько-українського кордону.