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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Засідання Верховної Ради 13 квітня: онлайн-трансляція

Позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться 13 квітня, розпочнеться о 10.00 із реєстрації народних депутатів у залі засідання.

Верховная Рада Украины

У вівторок парламентарі розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні, зокрема проект закону щодо заборони продажу дітям лікарських засобів.

Також на розгляді:

  • законопроект №2415 – щодо змін до закону України Про судоустрій і статус суддів у зв’язку з ухвалення закону України Про розвідку;
  • законопроект №4409 – щодо процедури банкрутства;
  • проект закону про внесення змін до ст. 367 КК України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини;
  • зміни до закону України про автомобільні дороги;
  • зміни до закону щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Штрафи за порушення самоізоляції

Також 13 квітня Верховна Рада може запровадити штрафи за порушення самоізоляції.

Йдеться про закон №4540, який передбачає покарання за порушення умов обсервації та самоізоляції. Штраф має становити від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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