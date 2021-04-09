Верховная Рада может ввести штрафы за нарушение самоизоляции на внеочередном заседании во вторник.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале и добавил, что официально заседания планируются с 13 по 16 апреля.

Речь идет о законе №4540, который предусматривает наказание за нарушение условий обсервации и самоизоляции. Штраф должен составлять от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Штраф за отсутствие маски

21 ноября 2021 вступил в силу закон, предусматривающий штраф за пребывание в общественном месте или транспорте без правильно надетой маски.

Сумма штрафа варьируется от 170 до 255 грн, в зависимости от того, какое именно нарушение было совершено (маска отсутствует вообще или неправильно надета).

Правильно надетая маска должна прикрывать нос и рот, плотно прилегать к лицу.

О том, какие маски разрешено использовать, где их ношение является обязательным и другие нюансы, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Железняк