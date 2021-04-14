Метро у Києві у звичному режимі має запрацювати після завершення локдауну 30 квітня.

Наразі весь транспорт у столиці працює винятково за спецперепустками.

Локдаун у Києві вирішили продовжити ще на два тижні до 30 квітня через епідемічну ситуацію, що помітно не поліпшилася. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На цей період у столиці залишаться закритими школи та дитсадки, заклади громадського харчування працюють навинос та доставку, під забороною робота продуктових ярмарків.

Із 5 квітня в Києві ввели суворіші карантинні обмеження. Влада спершу встановила їх до 16 квітня.

Громадський транспорт перевозить тільки працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Як працює метро в Києві під час локдауну

Із 5 квітня метро у Києві перевозить лише працівників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Аналогічні перепустки діють і в інших видах громадського транспорту Києва.

Наявність перепусток на вході біля станцій метро Києва перевіряють правоохоронці та чергові на станції.