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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Коли відкриють метро в Києві після карантину

Метро у Києві у звичному режимі має запрацювати після завершення локдауну 30 квітня.

Київський метрополітен

Наразі весь транспорт у столиці працює винятково за спецперепустками.

Локдаун у Києві вирішили продовжити ще на два тижні до 30 квітня через епідемічну ситуацію, що помітно не поліпшилася. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На цей період у столиці залишаться закритими школи та дитсадки, заклади громадського харчування працюють навинос та доставку, під забороною робота продуктових ярмарків.

Із 5 квітня в Києві ввели суворіші карантинні обмеження. Влада спершу встановила їх до 16 квітня.

Громадський транспорт перевозить тільки працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Як працює метро в Києві під час локдауну

Із 5 квітня метро у Києві перевозить лише працівників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Аналогічні перепустки діють і в інших видах громадського транспорту Києва.

Наявність перепусток на вході біля станцій метро Києва перевіряють правоохоронці та чергові на станції.

Фото: Depositphotos

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