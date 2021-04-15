Усиление ответственности за нарушение требований пожарной безопасности: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Согласно документам, нарушение требований пожарной и техногенной безопасности будет наказываться штрафом в размере от 100 до 300 (от 113 500 грн до 340 500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если это нарушение повлекло за собой аварию и причинило вред здоровью людей или повреждение имущества, предусматривается уголовная ответственность — штраф от 1 000 до 4 020 (от 1 135 000 грн до 4 562 700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ до двух лет, или заключения до трех лет.

Если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы от трех до восьми лет.

Также усиливается административная ответственность за заведомо ложный вызов пожарных, полиции, скорой помощи и других спасательных организаций (штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан — то есть от 56 750 грн до 227 000 грн).

За невыполнение предписаний должностных лиц, а также за создание препятствий при проверке пожарной безопасности предусмотрен штраф от 100 до 300 (от 1 135 000 грн до 340 500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.