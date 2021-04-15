Посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що посилюють відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Згідно з документами, порушення вимог пожежної та техногенної безпеки каратимуться штрафом у розмірі від 100 до 300 (від 113 500 грн до 340 500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо це порушення спричинило аварію та заподіяло шкоду здоров’ю людей або пошкодженню майна, передбачається кримінальна відповідальність – штраф від 1 000 до 4 020 (від 1 135 000 грн до 4 562 700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт до двох років, або ув’язнення до трьох років.

Якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі від трьох до восьми років.

Також посилюється адміністративна відповідальність за свідомо неправдивий виклик пожежників, поліції, швидкої допомоги та інших рятувальних організацій (штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 56 750 грн до 227 000 грн).

За невиконання приписів посадових осіб, а також за створення перешкод під час перевірки пожежної безпеки передбачено штраф від 100 до 300 (від 1 135 000 грн до 340 500 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.