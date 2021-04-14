На вакцинацию от коронавируса в Украине выделили дополнительно еще 6,5 млн грн. Соответствующее постановление № 338 одобрил Кабмин.

Средства в бюджете перераспределили и забрали из программы медицинского обслуживания населения и передали на проведение вакцинации населения от Covid-19.

Теперь Министерство здравоохранения должно согласовать перераспределение денег государственного бюджета с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

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В то же время Министерство финансов после согласования в течение трех месяцев со дня вступления в силу постановления должно представить предложения, как можно увеличить объем расходов на программу медицинского обслуживания населения на 2021 год на ту сумму, которую забрали на вакцинацию.

Средства на борьбу с коронавирусом

Накануне министр финансов Сергей Марченко сообщил, что на борьбу с коронавирусом в бюджете Украины есть более 20 млрд грн.

По его словам, общий объем средств на закупку вакцин составляет 4 млрд грн. Также есть 17,3 млрд финансирования Нацслужбы здоровья.

В то же время в этом году не формировали так называемого пакета для чрезвычайных ситуаций, поскольку им являются расходы на вакцинацию.