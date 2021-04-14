На вакцинацію від коронавірусу в Україні виділили додатково ще 6,5 млн грн. Відповідну постанову № 338 схвалив Кабмін.

Кошти у бюджеті перерозподілили і забрали з програми медичного обслуговування населення та передали на проведення вакцинації населення від Covid-19.

Тепер Міністерство охорони здоров’я повинне погодити перерозподіл грошей державного бюджету з комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

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Водночас Міністерство фінансів після погодження протягом трьох місяців з дня набрання чинності постанови повинне подати пропозиції, як можна збільшити обсяг видатків на програму медичного обслуговування населення на 2021 рік на ту суму, яку забрали на вакцинацію.

Кошти на боротьбу з коронавірусом

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що на боротьбу з коронавірусом у бюджеті України є понад 20 млрд грн.

За його словами, загальний обсяг коштів на закупівлю вакцин становить 4 млрд грн. Також є 17,3 млрд фінансування Нацслужби здоров’я.

Водночас цьогоріч не формували так званого пакету для надзвичайних ситуацій, оскільки ним є видатки на вакцинацію.