На борьбу с Covid-19 в бюджете 2021 есть более 20 млрд грн — Марченко

На борьбу с коронавирусом в бюджете Украины есть более 20 млрд грн. Также на начало 2021 года образовался остаток в размере 6,1 млрд грн с прошлого года.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. Остаток в размере 6,1 млрд грн он называет быстрой ликвидностью, за счет которой можно финансировать расходы, связанные с коронавирусом, например, дополнительные выплаты помощи по безработице.
— Общий объем средств на закупку вакцин составляет 4 млрд грн. Также есть 17,3 млрд финансирования Нацслужбы здоровья — это полный спектр средств, необходимых на борьбу с пандемией, — отметил он.
Министр объяснил, что средств, которые заложили на финансирование НСЗУ, достаточно для решения всех необходимых вопросов. Поэтому в этом году не формировали особого emergency-пакета (так называемого пакета для чрезвычайных ситуаций, — Ред.), поскольку им являются расходы на вакцинацию.
Также министр добавил, что часть прошлогоднего остатка уже направлена на приобретение вакцин против коронавируса, оплату услуг по вакцинации, завершение предоставления единовременной материальной помощи предпринимателям, которые могут потерять доходы во время карантина, материальное обеспечение из-за временной потери трудоспособности и выплаты пособий по безработице.
Кроме того, Сергей Марченко заверил, что в случае необходимости достаточно будет сформировать запрос и Министерство финансов найдет средства, необходимые для борьбы с Covid-19.
Накануне в Национальной службе здоровья сообщали, что на лечение коронавируса в 2021 году предусмотрено 10 млрд грн.
В частности, эти средства предусматриваются на для оказания помощи по пакету медицинских услуг стационарного лечения до периода завершения карантина и месяц после него.
Источник: LIGA.net