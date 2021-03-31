На борьбу с Covid-19 в бюджете 2021 есть более 20 млрд грн — Марченко

На борьбу с коронавирусом в бюджете Украины есть более 20 млрд грн. Также на начало 2021 года образовался остаток в размере 6,1 млрд грн с прошлого года.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. Остаток в размере 6,1 млрд грн он называет быстрой ликвидностью, за счет которой можно финансировать расходы, связанные с коронавирусом, например, дополнительные выплаты помощи по безработице.

— Общий объем средств на закупку вакцин составляет 4 млрд грн. Также есть 17,3 млрд финансирования Нацслужбы здоровья — это полный спектр средств, необходимых на борьбу с пандемией, — отметил он.

Министр объяснил, что средств, которые заложили на финансирование НСЗУ, достаточно для решения всех необходимых вопросов. Поэтому в этом году не формировали особого emergency-пакета (так называемого пакета для чрезвычайных ситуаций, — Ред.), поскольку им являются расходы на вакцинацию.

Также министр добавил, что часть прошлогоднего остатка уже направлена ​​на приобретение вакцин против коронавируса, оплату услуг по вакцинации, завершение предоставления единовременной материальной помощи предпринимателям, которые могут потерять доходы во время карантина, материальное обеспечение из-за временной потери трудоспособности и выплаты пособий по безработице.

Кроме того, Сергей Марченко заверил, что в случае необходимости достаточно будет сформировать запрос и Министерство финансов найдет средства, необходимые для борьбы с Covid-19.

Накануне в Национальной службе здоровья сообщали, что на лечение коронавируса в 2021 году предусмотрено 10 млрд грн.

В частности, эти средства предусматриваются на для оказания помощи по пакету медицинских услуг стационарного лечения до периода завершения карантина и месяц после него.

Источник: LIGA.net