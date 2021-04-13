На фоне стягивания Россией войск к границе: Украина проведет масштабные учения

Украина объявила масштабные антитеррористические учения в приграничных с Россией районах на фоне стягивания страной-агрессором войск.

Начало учений запланировано на 14 апреля.

— 14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировки будут проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах, — рассказали в СБУ.

В учениях примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в частности с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

В СБУ предупредили, что на отдельных территориях будут осматривать гражданский транспорт и проверять документы. В связи с этим местных жителей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не намерена разворачивать широкомасштабную войну на Востоке Украины.

По его мнению, стягивание войск к украинским границам является попыткой запугать Запад, демонстрируя силу.