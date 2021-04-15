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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

СБУ проведе антитерористичні навчання на Сумщині

16 квітня СБУ проведе антитерористичні навчання у Сумській області, особливу увагу приділятимуть прикордонним районам.

Військові навчання

Участь у навчаннях візьмуть підрозділи СБУ, Нацгвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби України та Військової служби правопорядку.

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Навчання пройдуть в умовах, що максимально наближені до реальної ситуації та триватимуть до кінця травня, повідомили у Сумській облдержадміністрації.

Під час навчань використовуватимуть реальну вогнепальну зброю, військову техніку та радіотехнічні засоби.

– У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. У зв’язку з цим СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу, – зазначили у облдержадміністрації.

Спільні навчання з НАТО

У 2021 році ЗСУ візьмуть участь у семи навчаннях спільно з країнами Альянсу.

Навчання відбудуться за п’ятою статтею Вашингтонського договору про Колективну оборону, розповів міністр оборони України Андрій Таран та зазначив, що в умовах російської агресії принцип “один за всіх і всі за одного” набуває особливого значення.

Цьогоріч Україна візьме участь у таких навчаннях НАТО – Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter та Steadfast Leda.

Джерело: Сумська облдержадміністрація 

Фото: Depositphotos

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