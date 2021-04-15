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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Суд арестовал 12 российских самолетов за полеты в Крым

Суд арестовал 12 самолетов российской авиакомпании, перевозивших пассажиров в пункт пропуска Симферополь-авиа, закрытого Украины, сообщила прокуратура АР Крым и Севастополя.

Літаки

Главное управление СБУ Автономной Республики Крым установило, что российская авиакомпания с 2019 использовала самолеты марок Boeing и Airbu для транспортировки пассажиров через украинскую границу с нарушением законодательства.

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В прокуратуре напомнили, что перелеты иностранных авиакомпаний на временно оккупированную территорию Крыма воспринимается Украиной как нарушение норм международного права, а также как действия, подрывающие государственный суверенитет страны.

Арест российских самолетов

В ноябре 2020 года под арест попали сразу 44 самолета российского перевозчика. Арест наложили за нарушения порядка въезда и выезда на территорию оккупированного Крыма.

Тогда самолеты арестовали сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Источник: Прокуратура Автономной Республики Крым

Фото: Unsplash

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