Суд арештував 12 літаків російської авіакомпанії, які перевозили пасажирів до пункту пропуску Сімферополь-авіа, закритого Україною, повідомила прокуратура АР Крим та Севастополю.

Головне управління СБУ Автономної Республіки Крим встановило, що російська авіакомпанія з 2019 року використовувала літаки марок Boeing та Airbu для транспортування пасажирів через український кордон із порушенням законодавства.

У прокуратурі нагадали, що перельоти іноземних авіакомпаній на тимчасово окуповану територію Криму сприймається Україною як порушення норм міжнародного права, а також як дії, що підривають державний суверенітет країни.

Арешт російських літаків

У листопаді 2020 року під арешт потрапили одразу 44 літаки російського перевізника. Арешт наклали через порушення порядку в’їзду та виїзду на територію окупованого Криму.

Тоді літаки арештували одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Джерело: Прокуратура Автономної Республіки Крим