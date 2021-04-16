Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій на Донбасі – Зеленський

Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій на Донбасі, адже війна на Сході триває з 2014 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню La Repubblica.

Водночас він додав, що Україна завжди готова повернутися до змістовної дипломатичної розмови щодо Донбасу і закликає Росію до того ж.

– Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій – все ж враховуйте, що війна проти нас триває з 2014 року. Але ми завжди готові повернутися до змістовної дипломатичної розмови, закликаємо Росію до цього ж. Зрозуміло, що українці захищатимуться, як ми й робимо це з 2014 року. Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, – сказав президент.

Також Володимир Зеленський наглосив, що зараз першочерговий захист полягає у тому, щоб зробити все, щоб не допустити розширення агресії з боку Росії. Але в цьому Україна потрібна максимально дієва підтримка від усіх.

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Також президент нагадав, що тільки за останні три місяці під час бойових дій на Донбасі загинули 30 українських захисників. А на східному кордоні і в Криму Росія розмістила близько 80 тис. військових.

Тому він наголосив, що розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від цього користі.

Зеленський про ескалацію на Донбасі

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не піде в наступ на Сході і не піддаватиметься на залякування і провокації РФ на лінії розмежування на Донбасі.

Водночас напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Росія розраховує на появу іноземних бойових підрозділів в Україні, щоб отримати привід для наступу на кордонах.

Хоча, на його думку, подальше загострення ситуації на кордоні коштуватиме РФ занадто дорого.