С 19 апреля физлица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить работать из-за введения в некоторых регионах красной зоны карантина, могут подать заявление на получение помощи в размере 8 тыс. грн.

Подать заявление можно в течение 30 дней со дня введения красной зоны в области. Если в вашем регионе усиленные ограничения действовали в течение февраля-марта, то это можно сделать только до 18 мая включительно.

Чтобы подать заявление через приложение Дія, нужно:

авторизоваться через свой онлайн-банк: Приват24, Monobank или BankID НБУ;

в разделе Услуги выбрать Получить помощь;

выбрать свою область;

подтвердить текущее место работы;

ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить средства можно только на личный счет, а узнать IBAN своего счета можно по ссылке

ожидать оповещение об обработке заявления.

Также заявление можно оформить на портале Дія, если у вас нет установленного приложения. Для этого нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

Далее в разделе Услуги нужно выбрать Одноразовое пособие ФЛП и наемным работникам, указать свою область, текущее место работы и номер своего гривневого счета в формате IBAN. После этого проверить и направить заявление.

Получить 8 тыс. грн помощи могут наемные работники, если:

основной КВЭД (классификация видов экономической деятельности) на последний день предыдущего месяца относится к тем, которые имеют право на помощь;

организация насчитала ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала;

их средняя заработная плата за предыдущий квартал не превышает 30 тыс. грн в месяц;

не работают по совместительству.

Также помощь от государства получат физлица-предприниматели, которые по состоянию на последний день предыдущего месяца осуществляют деятельность более трех месяцев, оплатили ЕСВ не менее чем за шесть месяцев в течение 2020 года, выполняли свою работу по состоянию на последний день предыдущего месяца и не являются наемными работниками одновременно.

КВЭДы, имеющие право на получение помощи

КВЕДи, що мають право на отримання допомоги by Віта Гірко on Scribd

Помощь ФЛП

В марте этого года парламент принял закон о помощи ФЛП на карантине.

Благодаря этому решению физлица-предприниматели и наемные работники из красных карантинных зон с 19 апреля смогут отправлять заявки на получение 8 тыс. грн помощи от государства.

Источник: Дія