З 19 квітня фізособи-підприємці та наймані працівники, які були вимушені припинити працювати через запровадження у деяких регіонах червоної зони карантину, можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 8 тис. грн.

Подати заяву можна протягом 30 днів з дня введення червоної зони в області. Якщо у вашому регіоні посилені обмеження діяли протягом лютого-березня, то це можна зробити тільки до 18 травня включно.

Щоб подати заяву через додаток Дія, потрібно:

авторизуватися через свій онлайн-банк: Приват24, Monobank або BankID НБУ;

у розділі Послуги обрати Отримати допомогу;

обрати свою область;

підтвердити поточне місце роботи;

ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN (отримати кошти можна лише на особистий рахунок, а дізнатися IBAN свого рахунку можна за посиланням

очікувати сповіщення про обробку заяви.

Також заяву можна оформити на порталі Дія, якщо у вас немає встановленого додатку. Для цього потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

Далі у розділі Послуги необхідно обрати Одноразова допомога ФОП та найманим працівникам, вказати свою область, поточне місце роботи і номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Після цього перевірити і надіслати заяву.

Отримати 8 тис. грн допомоги можуть наймані працівники, якщо:

основний КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;

організація нарахувала ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;

їхня середня заробітна плата за попередній квартал не перевищує 30 тис. грн на місяць;

не працюють за сумісництвом.

Також допомогу від держави отримають фізособи-підприємці, які станом на останній день попереднього місяця провадять діяльність понад три місяці, сплатили ЄСВ не менше, ніж за шість місяців протягом 2020 року, виконували свою роботу станом на останній день попереднього місяця і не є найманими працівниками одночасно.

КВЕДи, що мають право на отримання допомоги

КВЕДи, що мають право на отримання допомоги by Віта Гірко on Scribd

Допомога ФОПам

У березні цього року парламент ухвалив закон про допомогу ФОПам на карантині.

Завдяки цьому рішенню фізособи-підприємці та наймані працівники з червоних карантинних зон з 19 квітня зможуть надсилати заявки на отримання 8 тис. грн допомоги від держави.

Джерело: Дія