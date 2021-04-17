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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Україна готує відповідь – у МЗС відреагували на затримання консула в РФ

Україна готує відповідь щодо російських дипломатів через затримання консула в Петербурзі.

Україна готує відповідь – у МЗС відреагували на затримання консула в РФ

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він зазначив, що це чергова провокація з боку Росії.

– Чергова провокація держави агресора відносно України на фоні військової ескалації вздовж кордонів України та на території тимчасово окупованого Криму. У відповідності до існуючої практики та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь відносно російських дипломатів, – зазначив Єнін.

Затримання українського консула

У Петербурзі (Росія) затримали Олександра Сосонюка – дипломата Генерального консульства України.

У ФСБ РФ переконують, що консул нібито “отримував закриту інформацію з баз російських правоохоронних органів”.

Джерело: УНН

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