Тури в Чорногорію – для українців скасували всі обмеження

Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України. Також країна прийматиме без обмежень громадян Росії, Білорусі і Північної Македонії.

Про це повідомив міністр фінансів Чорногорії Мілойко Спаіч.

– З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії під час туристичного сезону 2021 року для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть скасовані всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування, – повідомив він.

Зазначимо, що план зняття карантинних обмежень, для відновлення іноземного туризму влітку 2021 року, уряд Чорногорії обговорював ще наприкінці березня.

До цього іноземні туристи в Чорногорії повинні були надати один з трьох документів: довідку з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленим не раніше ніж за 72 години до прибуття в країну, довідку з позитивним результатом аналізу на антитіла IgG або сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу.

Греція відкрилася для туристів

Відкритися для іноземних туристів також вирішила Греція. Зараз країну можуть відвідати громадяни США, країн Євросоюзу, Великобританії та інших. Для українців Греція відкриється 14 травня.

Українські турагентства вже почали пропонувати тури на грецькі курорти на травень.

Джерело: Мілойко Спаіч