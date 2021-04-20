Украина уже преодолела пик третьей волны распространения коронавируса, однако в ряде регионов сохраняется сложная эпидситуация.
Об этом во время брифинга 20 апреля сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
— Самая тяжелая ситуация в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях, — отметил Максим Степанов.
По его словам, в этих регионах большой процент занятых коек с кислородом.
Статистика занятости коек с кислородом:
- Киев — 75%;
- Киевская область — 70%;
- Одесская область — 73%.
Карантин в Украине
Сейчас 12 областей Украины находятся в красном уровне эпидопасности из-за напряженной ситуации с коронавирусом.
В то же время в желтой зоне — три, в зеленой — ни одной.
Подробнее о карантине в Украине читайте в материалах на Фактах ICTV.