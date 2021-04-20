Украина уже преодолела пик третьей волны распространения коронавируса, однако в ряде регионов сохраняется сложная эпидситуация.

Об этом во время брифинга 20 апреля сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Самая тяжелая ситуация в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях, — отметил Максим Степанов.

По его словам, в этих регионах большой процент занятых коек с кислородом.

Статистика занятости коек с кислородом:

Киев — 75%;

Киевская область — 70%;

Одесская область — 73%.

Карантин в Украине

Сейчас 12 областей Украины находятся в красном уровне эпидопасности из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

В то же время в желтой зоне — три, в зеленой — ни одной.

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