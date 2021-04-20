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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Киев и пять регионов: Степанов рассказал, где самая сложная ситуация с Covid-19

дівчина у масці

Украина уже преодолела пик третьей волны распространения коронавируса, однако в ряде регионов сохраняется сложная эпидситуация.

Об этом во время брифинга 20 апреля сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Самая тяжелая ситуация в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях, — отметил Максим Степанов.

По его словам, в этих регионах большой процент занятых коек с кислородом.

Статистика занятости коек с кислородом:

  • Киев — 75%;
  • Киевская область — 70%;
  • Одесская область — 73%.

Карантин в Украине

Сейчас 12 областей Украины находятся в красном уровне эпидопасности из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

В то же время в желтой зоне — три, в зеленой — ни одной.

Подробнее о карантине в Украине читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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