PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Київ та п’ять регіонів: Степанов розповів, де найскладніша ситуація з Covid-19

дівчина у масці

Україна уже подолала пік третьої хвилі поширення коронавірусу, однак у низці регіонів зберігається складна епідситуація.

Про це під час брифінгу 20 квітня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Найважча ситуація у Києві та Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, у цих регіонах великий відсоток зайнятих ліжок з киснем.

Статистика зайнятості ліжок з киснем:

  • Київ – 75%;
  • Київська область – 70%;
  • Одеська область – 73%.

Карантин в Україні

Нині 12 областей України перебувають у червоному рівні епіднебезпеки через напружену ситуацію з коронавірусом.

Водночас у жовтій зоні – три, у зеленій – жодної.

Детальніше про карантин в Україні читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка