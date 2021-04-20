Україна уже подолала пік третьої хвилі поширення коронавірусу, однак у низці регіонів зберігається складна епідситуація.
Про це під час брифінгу 20 квітня повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.
– Найважча ситуація у Києві та Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині, – зазначив Максим Степанов.
За його словами, у цих регіонах великий відсоток зайнятих ліжок з киснем.
Статистика зайнятості ліжок з киснем:
- Київ – 75%;
- Київська область – 70%;
- Одеська область – 73%.
Карантин в Україні
Нині 12 областей України перебувають у червоному рівні епіднебезпеки через напружену ситуацію з коронавірусом.
Водночас у жовтій зоні – три, у зеленій – жодної.
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